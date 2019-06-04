На украинский рынок вышла новая платежная система

Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы “Юапей” и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Платежной организацией внутригосударственной платежной системы “Юапей” является ООО “ФК Юапей” (г. Киев).
Платежная система “Юапей” стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданная небанковскими учреждениями.
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