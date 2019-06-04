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На украинский рынок вышла новая платежная система

На украинский рынок вышла новая платежная система

Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы “Юапей” и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Платежной организацией внутригосударственной платежной системы “Юапей” является ООО “ФК Юапей” (г. Киев).

Платежная система “Юапей” стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданная небанковскими учреждениями.

По материалам Finance.UA
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