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Мининфраструктуры призвало правительство уменьшить размер дивидендов, которые транспортные компании заплатят в бюджет

Мининфраструктуры призвало правительство уменьшить размер дивидендов, которые транспортные компании заплатят в бюджет

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал правительство снизить долю чистой прибыли, которую государственные транспортные и инфраструктурные компании должны перечислить в бюджет в 2019 году.

Об этом Омелян сообщил в комментарии «ЦТС».

Отметим, что согласно правительственному постановлению, государственные компании в течение года должны перечислить в бюджет 90% чистой прибыли, полученный в прошлом году. Это решение касается и транспортных и инфраструктурных компаний, которые находятся в подчинении Мининфраструктуры.

«Мы уже проходили это в 2015 году и это был полный коллапс деятельности этих компаний. Поэтому мы обратились в Кабинет министров, Министерство финансов с просьбой пересмотреть эту норму в контексте морской и авиационной отрасли», – сообщил Омелян.

По его словам, сейчас авиационная и портовая отрасли в Украине активно развиваются, и для того, чтобы не прекратить это развитие, необходимо увеличивать инвестиции. Одним из источников этих инвестиций Омелян назвал чистую прибыль.

Накануне уменьшить долю дивидендов у правительства просил Нафтогаз. В компании сообщили, что такое решение будет способствовать своевременной подготовке Украины к отопительному сезону и прекращению транзита российского газа.

По материалам Центр транспортных стратегий
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