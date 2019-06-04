НБУ рассказал, что влияло на цены в мае

В мае 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,6%. В месячном измерении цены выросли на 0,7%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Фактический показатель инфляции превысил траекторию прогноза, опубликованную в “Инфляционном отчете” (апрель 2019).

Базовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении. Замедлилось подорожание непродовольственных товаров вследствие сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке.

В свою очередь рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки ускорился (до 8,7% г/г).

Незначительно увеличились темпы подорожания услуг (до 14,1% г/г) под влиянием дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса. Так, ускорился рост стоимости аренды жилья, ресторанов и гостиниц, отдыха в санаторно-курортных учреждениях, услуг химической чистки.

Рост цен на сырые продукты питания продолжил ускоряться (до 9,3% г/г) прежде всего за счет подорожания овощей борщового набора, стремительного роста цен на молоко и мясо. Кроме того, замедлилось падение цен на фрукты вследствие подорожания яблок в месячном измерении и высоких цен на клубнику по сравнению с прошлым годом.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 17,6% г/г). В частности, замедлился рост тарифов на природный газ на фоне соответствующих тенденций на мировых рынках.