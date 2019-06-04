НБУ рассказал, что влияло на цены в мае

В мае 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,6%. В месячном измерении цены выросли на 0,7%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Фактический показатель инфляции превысил траекторию прогноза, опубликованную в “Инфляционном отчете” (апрель 2019).
В свою очередь рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки ускорился (до 8,7% г/г).
Незначительно увеличились темпы подорожания услуг (до 14,1% г/г) под влиянием дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса. Так, ускорился рост стоимости аренды жилья, ресторанов и гостиниц, отдыха в санаторно-курортных учреждениях, услуг химической чистки.
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