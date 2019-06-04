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НБУ рассказал, что влияло на цены в мае

НБУ рассказал, что влияло на цены в мае

В мае 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,6%. В месячном измерении цены выросли на 0,7%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Фактический показатель инфляции превысил траекторию прогноза, опубликованную в “Инфляционном отчете” (апрель 2019).

  • Базовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении. Замедлилось подорожание непродовольственных товаров вследствие сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке.

В свою очередь рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки ускорился (до 8,7% г/г).

Незначительно увеличились темпы подорожания услуг (до 14,1% г/г) под влиянием дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса. Так, ускорился рост стоимости аренды жилья, ресторанов и гостиниц, отдыха в санаторно-курортных учреждениях, услуг химической чистки.

  • Рост цен на сырые продукты питания продолжил ускоряться (до 9,3% г/г) прежде всего за счет подорожания овощей борщового набора, стремительного роста цен на молоко и мясо. Кроме того, замедлилось падение цен на фрукты вследствие подорожания яблок в месячном измерении и высоких цен на клубнику по сравнению с прошлым годом.
  • Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 17,6% г/г). В частности, замедлился рост тарифов на природный газ на фоне соответствующих тенденций на мировых рынках.
  • Цены на топливо в годовом измерении вернулись к росту (3,1%). Это произошло вследствие временных перебоев с поставками нефтепродуктов из Беларуси, обусловленных попаданием загрязненной нефти из РФ в нефтетранспортную систему, а также под влиянием роста мировых цен на нефть в предыдущие месяцы.
По материалам Finance.UA
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