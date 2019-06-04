Межбанк: взлет курса - что пошло не так на межбанке

11 июня стало “черным вторником” для гривны на валютном рынке для рядовых клиентов и одновременно “джек-потом” для спекулянтов всех мастей. Начались самые настоящие валютные ралли по всем законам экономической драматургии.
С грустью можем сказать, что наш утренний прогноз о скором наступлении ценового дна по курсу доллара и предстоящем развороте рынка со снижения котировок в сторону их быстрого роста оказался более чем пророческим. А масштабы разворота котировок даже больше ожидаемых.
Теперь по порядку:
С самого начала сессии ничего не предвещало опасности для нацвалюты. Доллар ожидаемо начал проседать. Причем с вчерашнего уровня закрытия в 26,305/26,325 – сегодня торги стартовали сразу с более низкого уровня в 26,21/26,24 гривен. Предложение превышало спрос и это внушало оптимизм всем сторонникам дальнейшего укрепления гривны.
К 11 часам курс просел до 26,19/26,21 гривен и тут началось самое интересное. Несколько крупных игроков видимо ожидали минимальных котировок и видимо решив, что их время настало – фактически одновременно начали скупать валюту,чем буквально взорвали рынок. Менее чем за 30 минут ситуация на торгах кардинально изменилась – предложение практически полностью было сметено этим валом скупки валюты и уже к 12 часам доллар взлетел до 26,39/26,43 гривен.
Недостатком валюты немедленно воспользовались спекулянты и стали стремительно вздергивать свои ценники. В результате к обеду доллар уже прочно закрепился на отметке в 26,39/26,42, а многие утренние продавцы буквально “рыдали” от своей поспешности по заключению сделок в самом начале дня.
Но это был еще не предел. После 14 часов курс ненадолго снизился до 26,375/26,405 гривен за доллар, но уже к концу сессии спекулянты начали второе наступление на гривну. На единичных сделках они провели следующую атаку на нацвалюту и практически не встречая сопротивления – задрали котировки доллара до уровня в 26,46/26,49 к концу дня.
НБУ не выходил в публичном формате на межбанк и таким образом, не поддержал гривну, хотя и купил за последние несколько рабочих дней более 170 млн долларов и имел возможности “задавить” рост котировок еще в самом начале. Но видимо сейчас у регулятора основная задача – накопление резервов и тратить дефицитную валюту на тушение спекулятивных пожаров ему не с руки.
Обстановка на межбанке во вторник оказалась не в пользу гривны, с существенной спекулятивной составляющей и осталась нервозной до самого завершения сессии. А рост курса со справочного (на 12:00) 26,2473 гривен за доллар до официального НБУ на 12 июня 26,2989 (т.е зафиксированного на вечер 11-го числа) говорит о том, что тенденции по подорожанию доллара оказались достаточно существенными.
Если так пойдет и дальше – Нацбанку придется активно вмешиваться в процесс, так как рост в день доллара на 25 копеек (если такие темпы станут ежедневными) просто похоронит все расчеты НБУ на запланированные на 2019 год показатели инфляции.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,40 / 26,43
евро – 29,81 / 29,85
российский рубль – 0,4085 / 0,4094
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1314 / 1,1316
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