Украинцы реже пересекают границу с Польшей после принятия закона о "еврономерах"

Самый перегруженный участок границы Украины – с Польшей. Но в первом квартале 2019 года пересечений границы было на 27% меньше аналогичного периода 2018-го.

Об этом сообщили в пресс-службе ОО “Европа без барьеров”.

Как сообщают в организации, падение происходит благодаря изменениям в законодательстве, урегулировавших вопрос “еврономеров” и ограничивших количество товаров для перевозки через границу.

Напомним, что спрос на Шенгенские визы в 2018 году упал в 4 раза, а Украина по количеству заявок на визы опустилась на 16 место в мире.

Справка Finance.ua

С 22 августа вступают в действие новые санкции для авто на “еврономерах”.

Превышение срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн.

Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа – 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Такие же размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.

Превышение от 20 до 30 суток – сумма штрафа составит 85 тыс. грн., более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС – 170 тыс. грн или конфискация.