Украинцы реже пересекают границу с Польшей после принятия закона о "еврономерах"

Самый перегруженный участок границы Украины – с Польшей. Но в первом квартале 2019 года пересечений границы было на 27% меньше аналогичного периода 2018-го.
Об этом сообщили в пресс-службе ОО “Европа без барьеров”.
Как сообщают в организации, падение происходит благодаря изменениям в законодательстве, урегулировавших вопрос “еврономеров” и ограничивших количество товаров для перевозки через границу.
Напомним, что спрос на Шенгенские визы в 2018 году упал в 4 раза, а Украина по количеству заявок на визы опустилась на 16 место в мире.
С 22 августа вступают в действие новые санкции для авто на “еврономерах”.
Превышение от 20 до 30 суток – сумма штрафа составит 85 тыс. грн., более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС – 170 тыс. грн или конфискация.
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