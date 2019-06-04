Эксперт рассказал о ситуации на рынке жилой недвижимости

На сегодня спрос на рынке жилой недвижимости сосредоточен в сегменте нового жилья – первичный рынок гораздо активнее.

Об этом рассказал эксперт по недвижимости Александр Рубанов.

“Первичный рынок недвижимости гораздо живее, чем вторичный. Первичный рынок по объему сделок значительно превышает вторичный, соотношение приблизительно 70% на 30%”, — рассказал эксперт.

Также Рубанов отметил, что, по прежнему, спросом пользуются квартиры малогабаритные и недорогие, в том числе и смарт-квартиры.