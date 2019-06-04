На Киевщине построили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крыше

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области заработала крупнейшая в Украине крышная фотогальваническая электростанция “Студеникивская ФЭС”, которая обеспечит экологически чистой электроэнергией 150 тысяч домохозяйств области.

Станция будет поставлять около 15 млн кВт/ч в год. По оценкам экспертов, благодаря ее работе выбросы CO2 в атмосферу уменьшатся на 15 тыс. тонн в год.

Отмечается, что “Студеникивская ФЭС” построена на крышах зданий норковой фермы “Пелском” и имеет мощность 12,4 МВт.

“Таких масштабных проектов нет даже в Европе. Наши специалисты провели все необходимые исследования и пришли к выводу, что на крышах зданий на ферме могут размещаться солнечные батареи, которые дополнительно защищают животных от высоких температур, тем самым улучшая благосостояние норки на ферме. Так мы по-европейских объединили фермерство с зеленой энергетикой”, – рассказал директор фермы Александр Климец.

“Пелском” – одна из двух норковых ферм, работающая по европейским стандартам и прошедшая сертификацию WelFur.

WelFur – самая передовая в мире программа оценки благосостояния животных третьей стороной, которая определяет более серьезные требования, чем предусмотрены законодательством ЕС.

Напомним, сейчас рынок электроэнергии в Украине работает по модели единого «котла»: все производители продают ток госпредприятию “Энергорынок” по установленной государством цене.

Однако уже с 1 июля Украина должна перейти на новую модель рынка электроэнергии.