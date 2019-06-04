Кабмин уточнил, кто подпишет новый контракт с Газпромом от Украины

Кабинет министров постановил, что после включения структуры по управлению оператором газотранспортной системы в НАК «Нафтогаз Украины» ГТС в обязательном порядке должна быть выведена из состава госпредприятия не позднее 1 января 2020 года, срока истечения действующего контракта на транзит газа между «Нафтогазом» и российским «Газпромом».
Также правительство уточнило условия отделения ГТС от «Нафтогаза» по модели ownership unbundling (OU-модель). Это закреплено постановлением Кабмина от 5 июня №485, которое вносит изменения в постановление от 1 июля 2016 года №496 об утверждении плана реструктуризации «Нафтогаза» с целью отделения ГТС.
Таким образом, новый контракт на транзит газа с «Газпромом», как ожидается, заключит уже новая структура, управляющая украинской ГТС.
Постановление правительства 2016 года предусматривает создание ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), 100% акций которого находится в госсобственности, а право корпоративного управления имеет Министерство энергетики.
Предполагалось также, что МГУ до конца 2019 года будет входить в состав «Нафтогаза» и заниматься организационными вопросами подготовки к последующему выделению ГТС, а после – получит право управления активами ГТС.
Кабинет министров постановлением № 484 от 5 июня обязал Министерство энергетики и Министерство экономического развития разработать до 20 июня проект акта о временной передаче НАК «Нафтогаз» полномочий по корпоративному управлению МГУ. Этот акт должен предусматривать безусловный возврат полномочий по корпоративному управлению от «Нафтогаза» к Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.
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