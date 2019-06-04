Россия засекретит компании, работающие в оккупированном Крыму

Российское правительство приняло постановление, согласно которому сведения о компании в едином государственном реестре юридических лиц (ЄГРЮЛ), работающих в оккупированном Крыму, будут засекречены.

Соответствующее постановление №729 опубликована на официальном интернет-портале.

В документе говорится о том, что доступ к информации в ЄГРЮЛ о совладельцах, руководителях, лицензиях юрлица может быть закрыт:

если в отношении компаний действуют иностранные санкции, если компании уполномоченных банков работают для гособоронзаказа,

если компании расположены, работают или зарегистрированы на территории аннексированного Крыма и Севастополя.

“Доступ к данным, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (документов, содержащих информацию), указанном в подпункте “н” пункта 1 статьи 5 федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, может быть ограничен в случае, если такие сведения содержат информацию о филиалах и (или) представительства юрлица, расположенных на территории Крыма и (или) на территории Севастополя”, – говорится в постановлении.