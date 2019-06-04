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Международная сеть автозаправочных станций AVIA открылась в Украине

Международная сеть автозаправочных станций AVIA открылась в Украине

Международная сеть автозаправочных станций AVIA открыла первую заправку в Украине.

АЗС открыли в Киеве по адресу: Кольцевая дорога, 16.

Исполнительный директор AVIA International Марио Танини заявил, что до конца года на территории Украины планируют открыть еще 14 АЗС. Он добавил, что сеть AVIA представлена в 40 странах Европы и насчитывает более чем 3000 автозаправок.

Бренд AVIA основан в 1927 году после объединения нескольких независимых импортеров нефти в Швейцарии.

АЗС в Киеве было открыто в рамках масштабного выхода международной сети на рынок Украины, который происходит в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве между компанией – поставщиком светлых нефтепродуктов Wexler Group и швейцарской сетью автозаправочных станций AVIA Association в лице компании UNIMOT (Польша).

Справка Finance.ua:

  • UNIMOT S. A. – польская энергокомпания, которая торгует дизельным топливом, биотопливом, сжиженным газом, природным газом и электроэнергией. С марта 2017 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.
  • Wexler Group является крупнейшим импортером дизельного топлива по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс» в Украине. Также компания является координатором железнодорожного налива «трубопроводного» дизтоплива в Новограде-Волынском.
По материалам Економічна Правда
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