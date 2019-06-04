Международная сеть автозаправочных станций AVIA открылась в Украине

Международная сеть автозаправочных станций AVIA открыла первую заправку в Украине.
АЗС открыли в Киеве по адресу: Кольцевая дорога, 16.
Исполнительный директор AVIA International Марио Танини заявил, что до конца года на территории Украины планируют открыть еще 14 АЗС. Он добавил, что сеть AVIA представлена в 40 странах Европы и насчитывает более чем 3000 автозаправок.
Бренд AVIA основан в 1927 году после объединения нескольких независимых импортеров нефти в Швейцарии.
АЗС в Киеве было открыто в рамках масштабного выхода международной сети на рынок Украины, который происходит в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве между компанией – поставщиком светлых нефтепродуктов Wexler Group и швейцарской сетью автозаправочных станций AVIA Association в лице компании UNIMOT (Польша).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина установила новый рекорд по импорту пальмового масла15 ч. назад - 2128 14
Украина сможет вступить в Евросоюз в 2025-2027 гг. – ПарубийВчера, 21:36 - 771 11
"Слуга народа" планирует оптимизировать жилищно-коммунальные тарифыВчера, 21:01 - 2971 9
У ФЛП есть долг по ЕСВ: можно ли рассрочить задолженность11 ч. назад - 969 6
Только треть украинцев отдыхает за границей (инфографика)7 ч. назад - 839 5
С 1 июля вырастет стоимость оформления загранпаспорта и ID-карты (инфографика)11 ч. назад - 10396 3
Такого нет ни у кого: Гороховский рассказал о динамическом CVC2 для карт monobank9 ч. назад - 7346 2
"Слуга народа" планирует оптимизировать жилищно-коммунальные тарифыВчера, 21:01 - 2971 9
Skoda представила кроссовер для велосипедистов (фото)16 ч. назад - 2473
Украина установила новый рекорд по импорту пальмового масла15 ч. назад - 2128 14
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1256
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1097
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6284 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1653
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5383 9