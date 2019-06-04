Рожкова сказала, что будет с иностранными инвестициями в случае дефолта

В случае объявления дефолта приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику прекратится.
Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
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“Представьте себе на минутку, что мы все в дефолте. Это значит, что наша страна в среднесрочной перспективе не может выйти на внешние заимствования. Это значит, что ни одна международная организация не протянет нам руку помощи. А у нас остается дефицитный бюджет. Что с этим делать? Это только усугубляет проблему”, – сказала Рожкова.
Она также отметила, что если Украина эти 5 лет строила репутацию страны, которая идет курсом реформ, стабилизирует у себя ситуацию – трудно, возможно, где-то медленно, но мы строим рыночные отношения.
“Нам, как стране, крайне нужны инвестиции – не только заимствования, но и прямые инвестиции. Дефолт разрушает всю эту работу. И Украина как заемщик на мировом рынке абсолютно теряет всякую репутацию. И сколько времени понадобится на то, чтобы все это восстановить , я даже не могу представить”, – отметила Рожкова.
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