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Украина обвинила Россию в краже газа в Черном море

Украина обвинила Россию в краже газа в Черном море

Россия уже пять лет – с весны 2014 года – незаконно использует недра девяти газовых месторождений в Крыму.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Она представила позицию Украины в первом устном раунде слушаний арбитражного трибунала по делу против РФ за нарушение Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

“Россия в нарушение ст. 56 UNCLOS крадет наши ресурсы в Черном море. Она не дает нам доступа к нефти и газу, которые находятся под нашими водами. С весны 2014 года Россия украла более 9 млрд кубометров природного газа”, – заявила Зеркаль.

Напомним, 19 февраля 2019 года Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, заявив, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. 10 июня в Гааге начались слушания по нарушению Россией морского права.

По материалам Сегодня
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