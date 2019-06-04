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Хакеры похитили из базы данных пограничников США фото 100 тыс. туристов

Хакеры похитили из базы данных пограничников США фото 100 тыс. туристов

Вследствие кибератак из базы данных пограничной службы США похитили фото 100 тис. путешественников и номерные знаки их авто.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства.

В то же время отмечается, что в открытый доступ похищенные данные не попали.

Также сообщается, что подрядчик нарушил условия контракта и загрузил собраны пограничной службой данные в собственную сеть: “Сеть субподрядчика была впоследствии скомпрометирована злонамеренной кибератакой”.

Отмечается, что служба сообщила Конгресс и работает с правоохранительными органами и организациями по кибербезопасности, чтобы “определить степень нарушения и соответствующий ответ”.

По словам представителя пограничников, похищены данные не менее 100 000 человек, въезжающих и выезжающих из США в течение полутора месяцев.

По материалам Espreso.tv
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