Хакеры похитили из базы данных пограничников США фото 100 тыс. туристов

Вследствие кибератак из базы данных пограничной службы США похитили фото 100 тис. путешественников и номерные знаки их авто.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства.

В то же время отмечается, что в открытый доступ похищенные данные не попали.

Также сообщается, что подрядчик нарушил условия контракта и загрузил собраны пограничной службой данные в собственную сеть: “Сеть субподрядчика была впоследствии скомпрометирована злонамеренной кибератакой”.

Отмечается, что служба сообщила Конгресс и работает с правоохранительными органами и организациями по кибербезопасности, чтобы “определить степень нарушения и соответствующий ответ”.

По словам представителя пограничников, похищены данные не менее 100 000 человек, въезжающих и выезжающих из США в течение полутора месяцев.