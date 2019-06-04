Украинские банки сократили портфель ОВГЗ на 1,57 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа украинских банков 11 июня уменьшился на 1,571 миллиарда гривен (на 0,4%) – до 359,294 миллиарда гривен.

Об этом сообщил Национальный банк.

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При этом объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, нерезидентов – увеличился на 0,765 млрд грн (на 1,7%) – до 44,64 млрд грн, тогда как юрлиц – сократился на 0,093 (на 0,4%), в 25,669 млрд грн, физлиц – на 0,033 млрд грн (на 0,3%) до 9,49 млрд грн.

Согласно информации центробанка, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на 0,932 млрд грн – до 776,181 млрд грн.