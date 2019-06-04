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Украинские банки сократили портфель ОВГЗ на 1,57 миллиарда

Украинские банки сократили портфель ОВГЗ на 1,57 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа украинских банков 11 июня уменьшился на 1,571 миллиарда гривен (на 0,4%) – до 359,294 миллиарда гривен.

Об этом сообщил Национальный банк.

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При этом объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, нерезидентов – увеличился на 0,765 млрд грн (на 1,7%) – до 44,64 млрд грн, тогда как юрлиц – сократился на 0,093 (на 0,4%), в 25,669 млрд грн, физлиц – на 0,033 млрд грн (на 0,3%) до 9,49 млрд грн.

Согласно информации центробанка, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на 0,932 млрд грн – до 776,181 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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