В прошлом году Google заработал на новостном контенте миллиарды

В 2018 году американский гигант Google заработал на новостном контенте $4,7 млрд. Эта сумма догоняет выручку всей новостной индустрии США в целом, которая в 2018-м составила $5,1 млрд, сообщает AFP.
От 16% до 40% результатов поиска в Google составляет именно новостной контент, говорится в исследовании, опубликованном Альянсом новостных медиа (News Media Alliance – NMA).
Вместе с тем авторы исследования предупреждают, что все эти оценки по корпорации на самом деле могут быть даже скромными, ведь в отчете не учитывали ценность личных данных пользователей. Аналитики обращают внимание на все нарастающую зависимость новостных СМИ от высоких технологий, и что такие корпорации, как Google, Facebook и Apple получают несоизмеримую выгоду.
«Издатели новостей должны продолжать инвестировать в качественную журналистику, но они не могут этого сделать, если все эти платформы берут то, что хотят, не платя за это… Информация может быть бесплатной, но самим журналистам нужно платить», – прокомментировал результаты исследования президент NMA Дэвид Чаверн.
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