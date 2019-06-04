«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»

Российская компания “Роснефть” получила претензии от белорусского концерна “Белнефтехим” и польской Orlen из-за загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе “Дружба” на более 150 млн долларов США и обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти.
Об этом со ссылкой на источники пишет “Коммерсант”.
Так, сообщается, что в конце мая глава “Роснефти” Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру РФ с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе “Дружба”.
По словам источников, знакомых с содержанием письма, Сечин указал, что Мозырский НПЗ хочет от компании компенсации потерь от поставок загрязненной нефти в апреле на 155 млн долларов США. Также с претензиями обратился польский переработчик Orlen — в 450 тыс. долларов США за недопоставку нефти в апреле.
Эти претензии были перенаправлены в “Транснефть”, но, как отметил Сечин, трубопроводная компания не подтвердила, что готова их удовлетворить. Между тем, говорится в письме, иностранные потребители уже ищут на рынке замену российской нефти, а также набирают юристов для предъявления судебных претензий.
В “Роснефти” изданию заявили, что “Транснефть” пообещала компенсировать потери от ситуации с загрязнением нефти.
“Мы доверяем компании как добросовестному контрагенту, и у нас нет причин в них сомневаться”, — отметил пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев.
В “Транснефти” заявили, что компания пока не получала обоснованных требований по компенсации убытков.
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