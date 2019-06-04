Межбанк: настроения на пользу гривне

В этот вторник настроения участников торгов остаются в пользу дальнейшего укрепления гривны. Судя по котировкам наличного рынка (где произошло дальнейшее падение курса приема доллара у граждан) – владельцы обменников также закладывают такое развитие событий.

По нашим наблюдениям, коррекция курса продолжится и далее, но ценовое дно уже не за горами.

Причин снижения котировок сегодня будет несколько:

1) Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Сегодня разместят гривневые и долларовые облигации на самые популярные на фондовом рынке сроки. Нерезиденты уже со вчерашнего дня продавали валюту на межбанке, чтобы прикупить этих гривневых облигаций, что существенно добавляет предложения на торгах и работает на укрепление гривны;

2) Наличный рынок остается поставщиком “дешевой” валюты на межбанк. Банки выкупают ее у населения и через валютную позицию продают на торгах, что также увеличивает объемы предлагаемой валюты и сбивает котировки;

3) Укрепление гривны в последние дни стимулирует активные продажи валюты экспортерами (боятся дальнейшего падения курса) при достаточно сдержанном спросе. Покупатели не спешат заключать сделки и отчаянно торгуются. Даже скорое приближение трех дней выходных пока не особо меняет этот расклад сил на торгах.

Мы прогнозируем на вторник колебания доллара в пределах 26,10-26,25 гривен за доллар с объемами операций до 440 миллионов долларов при совершении до 560 сделок. Останутся активными продавцами валюты иностранцы, которые сегодня будут участвовать в аукционе по ОВГЗ, а спекулянты продолжат работать как в формате «в две стороны», так и с периодическими попытками играть “на понижение”, что у них сегодня вполне получится.

НБУ будет выкупать излишек предложения доллара в “анонимном” формате через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,30 / 26,32

евро – 29,73 / 29,74

российский рубль – 0,4060/ 0,4062

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