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Рожкова рассказала, как судебные решения о национализации ПриватБанка могут повлиять на сотрудничество с МВФ

Рожкова рассказала, как судебные решения о национализации ПриватБанка могут повлиять на сотрудничество с МВФ

В 2016 году Нацбанк принял решение о национализации ПриватБанка. Но не так давно появились несколько решений суда первой инстанции, фактически подрывающие решение о национализации. Сам факт таких решений, принятых вопреки существующим законам, вызывает беспокойство не только в Нацбанке, но и в миссии МВФ.

Об этом рассказала первый заместитель председателя НБУ Рожкова в интервью изданию “Голос Америки”.

“Для миссии этот вопрос не просто Приватбанка как такового, а вопрос нашей политики в финансовом секторе и независимости центрального банка. Первый транш в рамках программы 2015 года Украина получила как раз за то, что Верховная Рада усилила независимость центрального банка. Поэтому возникает очень много вопросов этих решений судов, которые по сути подрывают и нивелируют все, что было сделано в рамках сотрудничества с МВФ”, – прокомментировала Рожкова.

По ее словам, эти решения могут повлиять на дальнейшее сотрудничество с МВФ крайне негативно.

“Если апелляционный суд оставит эти решения в силе, это будет иметь быстрый негативный эффект на финансовый сектор. По сути, это красная линия для Международного валютного фонда, потому что это перечеркивает все обязательства, которые мы брали на себя как страна. И перечеркивает очень много того, что уже сделано”, – подчеркнула первый заместитель главы НБУ.

По материалам Голос Америки
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