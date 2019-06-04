«Укртрансгаз» предлагает нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме «таможенный склад»

24 международные компании, которые не являются резидентами Украины, заключили договоры о хранении природного газа и закачали около 515 млн куб. м газа в подземные газовые хранилища Украины.

С начала апреля АО «Укртрансгаз» активно предлагает нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме «таможенный склад». В июне АО «Укртрансгаз» ожидает удержания динамики – в случае установления Регулятором тарифов на услуги транспортировки на короткие расстояния.

В рамках подготовки к зимнему сезону и неопределенности относительно будущего транзита, для Укртрансгаза развитие этого направления стратегически важно с точки зрения предоставления услуг европейским компаниям, которые имеют запрос на хранение больших объемов природного газа.

Сегодня как компании-резиденты, так и компании-нерезиденты имеют возможность хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты таможенных пошлин при условии дальнейшей транспортировки природного газа с территории Украины. Тариф на хранение в режиме «таможенного склада» не отличается от обычного тарифа на хранение газа в ПХГ и составляет около 0,6 евро/МВт.