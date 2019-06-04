Универсал Банк повысил ставку по депозиту «Срочный вклад»

Универсал Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки по депозиту «Срочный вклад» на 12 месяцев в гривне.
Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua выглядят следующим образом:
Условия банка:
В программе не участвуют депозиты:
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