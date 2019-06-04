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Универсал Банк повысил ставку по депозиту «Срочный вклад»

Универсал Банк повысил ставку по депозиту «Срочный вклад»

Универсал Банк в программе «Бонус к депозиту» изменил ставки по депозиту «Срочный вклад» на 12 месяцев в гривне.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua выглядят следующим образом:

  • 6 мес. – 16,75% + 0,75% годовых от вклада,
  • 12 мес. – 17,25% + 0,45% от вклада.

Условия банка:

  • Срок вклада: 6 мес – 12 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 20 000 грн.
  • В программе принимают участие только срочные вклады, размещенные на 6 мес.,12мес.
  • Максимальная сумма вклада: 1 000 000 грн.
  • Вклады на 6 мес и 12 мес — без возможности досрочного расторжения.
  • Оформляются через отделения Универсал Банк.
  • Вклады на 6 мес и 12 мес — с возможностью увеличения процентной ставки на +0,25% годовых в грн при условии оформления пакета услуг «Платинум» от Универсал Банка или карты Monobank.
  • В программе принимают участие только новые клиенты и клиенты, у которых на момент подачи заявки нет действующих счетов/ вкладов в Универсал Банк, или общий суммарный остаток по действующим счетам /вкладам таких клиентов в Универсал Банке не превышает 5 000 грн или эквивалент этой суммы в другой валюте на протяжении не менее 30 дней до подачи заявки.

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В программе не участвуют депозиты:

  • В сумме менее 20 000 гривен.
  • В сумме более 1 млн гривен.
  • Сроком менее 6 месяцев.
  • Открытые до подачи заявки.
  • При указании недостоверных данных.
  • Клиентов, у которых есть действующие вклады и/или были вклады/счета в Универсал Банке и/или monobank с остатками на них более 5000 гривен в течение 30 дней до подачи заявки.
  • Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.

По материалам Finance.UA
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