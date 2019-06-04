С Коломойским мы общались по-разному, но не ссорились - Рожкова

Нацбанк продолжает сотрудничать с действующим правительством – и готов работать с правительством, которое придет ему на смену.

Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

“Независимость центральных банков и заключается в том, что они сотрудничают со всеми ветвями власти, потому что задача номер один – обеспечение финансовой стабильности. Мы продолжаем сотрудничать с тем правительством, которое есть, и готовы работать с тем правительством, которое будет. И, конечно, с администрацией президента – потому что вопрос макрофинансовой стабильности – это не только вопрос НБУ. А угрозу мы пока видим со стороны судебных исков, потому что их очень много. И особенно эти решения, они подрывают независимость Национального банка”, – так Рожкова ответила на вопрос, не оказывает ли Администрация Президента давления на НБУ.

Комментируя вопрос, не боится ли она, что Президент будет пытаться влиять на решение этих судов о возвращении “Приватбанка” Коломойскому, Рожкова напомнила: Зеленский заявил публично, что будет защищать интересы государства.

“Я не люблю говорить предположениями. Есть какие-то события, которые произошли. Есть стопроцентные факты, которые произойдут – и мы об этом упоминали в разговоре: о судах, что для МВФ это будет красная линия. А остальное… Я надеюсь, что все будет хорошо”, – добавила первый заместитель главы НБУ.

Комментируя отношения с Коломойским, она отметила, что не общалась с ним с 2016 года.

“Лично мы не ссорились. Но моя работа заключалась в надзоре за банками, поэтому я должна требовать от бывших владельцев “Приватбанка” докапитализировать его, прекратить деятельность, которая могла навредить кредиторам. В деловых вопросах мы общались по-разному, никаких других отношений у нас не было. Но мы точно громко не ссорились”, – отметила Рожкова.