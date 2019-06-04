СЕТАМ продает арестованную высоковольтную линию электропередачи длиной 92,8 км

На электронном аукционе OpenMarket (госпредприятие СЕТАМ) продают высоковольтную линию электропередачи напряжением 330 кВт длиной 92,8 км, сообщила пресс-служба предприятия.

Продавец — отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Сумской области.

В состав лота также входит 329 опор со вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций двух ячеек в Липово-Долинском, Недрыгайловском, Лебединском и Сумском районе Сумской области. Площадь земельных участков под опорами составляет 13,95 тыс. кв. м.

Стартовая цена лота — 92,8 млн грн. Аукцион проведут 8 июля.

«Это большой лот для потенциальных инвестиций в развитие энергетической отрасли Сумской области. Думаю, он будет интересен как крупным игрокам, так и местному бизнесу», — отметил генеральный директор ГП СЕТАМ Виктор Вишнев.