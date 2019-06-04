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СЕТАМ продает арестованную высоковольтную линию электропередачи длиной 92,8 км

СЕТАМ продает арестованную высоковольтную линию электропередачи длиной 92,8 км

На электронном аукционе OpenMarket (госпредприятие СЕТАМ) продают высоковольтную линию электропередачи напряжением 330 кВт длиной 92,8 км, сообщила пресс-служба предприятия.

Продавец — отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Сумской области.

В состав лота также входит 329 опор со вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций двух ячеек в Липово-Долинском, Недрыгайловском, Лебединском и Сумском районе Сумской области. Площадь земельных участков под опорами составляет 13,95 тыс. кв. м.

Стартовая цена лота — 92,8 млн грн. Аукцион проведут 8 июля.

«Это большой лот для потенциальных инвестиций в развитие энергетической отрасли Сумской области. Думаю, он будет интересен как крупным игрокам, так и местному бизнесу», — отметил генеральный директор ГП СЕТАМ Виктор Вишнев.

По материалам НВ
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