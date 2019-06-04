Какую цену заплатит Украина, если начнется мировой кризис: прогнозы экспертов

Торговые войны между Китаем и США стали предметом обсуждений на саммите “большой двадцатки” G20 в Фукуоке, Япония. Как заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, торговые конфликты между странами являются главной угрозой для мирового экономического роста. Более того – замедление роста мировой экономики чревато перерасти в глобальный экономический кризис, отметил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
И в таком случае сильный удар принимают страны с сырьевой экономикой – такой, как украинская, предупреждают эксперты.
“Украинская экономика может пострадать, поскольку у нас экспорт в основном сырьевой. В условиях глобального финансового кризиса как раз сырьевые рынки страдают в первую очередь: цены на сырье падают, спрос сокращается, – говорит доктор экономических наук, замдиректора Института международных отношений Александр Шнырков. – Поскольку мы экспортоориентированная страна, у нас на экспорт приходится приблизительно половина ВВП”.
Таким образом, мировой кризис может повлечь сокращение ВВП страны, а значит – снизить и без того невысокий уровень жизни среднестатистического украинца.
“Могут быть проблемы с экспортной выручкой, соответственно могут возникнуть проблемы с обменным курсом, это может вылиться в валютный кризис, как в 2008 году”, – отмечает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.
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