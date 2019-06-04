Какие дома будут реконструировать как старое жилье (инфографика)

В настоящее время согласно действующему закону о реконструкции устаревший жилой фонд – это дома только до 5 этажей, которые по своему техническому состоянию не соответствуют нормативам безопасности и комфорта проживания. Минрегион совместно с ДИПРОМИСТО разработал новый законопроект по реконструкции устаревших кварталов.

Предельный срок их эксплуатации истек, а конструкции износились не менее 60%.

Об этом пишет на своей странице в фейсбуке замминистра Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

Сегодня в Украине около 1 млрд кв. м жилого фонда, почти 70-80% из которого – устаревшее жилье. По оценкам экспертов, около 75 млн кв.м жилья в Украине является аварийным и непригодным для проживания.

Минрегион отмечает, что они расширили перечень объектов, которые могут реконструироваться, и в новом законопроекте прописали, что реконструкции подлежат дома различной этажности и другие объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, техническое состояние которых уже не соответствует нормативному.