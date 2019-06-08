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США и Китай сократили товарооборот на 15%

США и Китай сократили товарооборот на 15%

Торговая война между США и Китаем привела к падению товарооборота. Объем торговли между Соединенными Штатами Америки и Китаем на фоне торговой войны Вашингтона и Пекина сократился на 14,58% за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным показателем 2018-го.

Это следует из данных Главного таможенного управления КНР.

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Отмечается, что в целом товарооборот двух стран с января по май этого года составил более 209,68 млрд долларов, однако за аналогичный период 2018-го он превышал 245 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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