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Украинские продукты будут продавать в Катаре

Украинские продукты будут продавать в Катаре

Компетентные органы Украины и Государства Катар согласовали формы международных ветеринарных сертификатов для экспорта мяса и мясных продуктов (в частности мяса птицы и говядины), молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, а также переработанных пищевых продуктов из Украины в государство Катар.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов.

С формами сертификатов можно подробно ознакомиться по ссылке на официальном сайте Госпродпотребслужбы в разделе «Международное сотрудничество».

Справка Finance.ua

  • Экспорт мяса птицы в мае принес Украине 56,7 млн долл.

Стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС:

  • в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.
По материалам Finance.UA
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