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Goldman Sachs скорректировал прогноз учетной ставки НБУ на конец 2019 года

Goldman Sachs скорректировал прогноз учетной ставки НБУ на конец 2019 года

Goldman Sachs после неожиданного для него решения Национального банка Украины (НБУ) сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых скорректировал свой прогноз ставки на конец текущего года до 15,5%, тогда как ранее ожидал более быстрого ее снижения – до 14% годовых.

“Хотя наше мнение о текущем состоянии экономики не изменилось, мы смещаем наши ожидания в сторону более постепенного снижения ставок и теперь ожидаем дополнительное сокращение в 200 б.п. в этом году (против 350 б.п. до сегодняшнего заседания) и 100 б.п. ежеквартального снижения впоследствии”, – говорится в комментарии аналитиков GS.

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Согласно ему, аналитики банка ожидали, что НБУ снизит ставку на этой неделе на 50 б.п., тогда как консенсус-прогноз был от сохранения ставки до понижения ее на 25/50 б.п.

По мнению Goldman Sachs, Нацбанк занял осторожную политику в условиях политической неопределенности в преддверии парламентских выборов, а также неизвестности результатов переговоров с МВФ.

Аналитики считают, что линейный темп снижения ставок на уровне 50 б.п. сохранится до конца 2020 года, и оставили прежним прогноз учетной ставки на уровне 9% в 2021 году.

По материалам BIN
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