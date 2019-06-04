Goldman Sachs скорректировал прогноз учетной ставки НБУ на конец 2019 года

Goldman Sachs после неожиданного для него решения Национального банка Украины (НБУ) сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых скорректировал свой прогноз ставки на конец текущего года до 15,5%, тогда как ранее ожидал более быстрого ее снижения – до 14% годовых.
“Хотя наше мнение о текущем состоянии экономики не изменилось, мы смещаем наши ожидания в сторону более постепенного снижения ставок и теперь ожидаем дополнительное сокращение в 200 б.п. в этом году (против 350 б.п. до сегодняшнего заседания) и 100 б.п. ежеквартального снижения впоследствии”, – говорится в комментарии аналитиков GS.
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Согласно ему, аналитики банка ожидали, что НБУ снизит ставку на этой неделе на 50 б.п., тогда как консенсус-прогноз был от сохранения ставки до понижения ее на 25/50 б.п.
По мнению Goldman Sachs, Нацбанк занял осторожную политику в условиях политической неопределенности в преддверии парламентских выборов, а также неизвестности результатов переговоров с МВФ.
Аналитики считают, что линейный темп снижения ставок на уровне 50 б.п. сохранится до конца 2020 года, и оставили прежним прогноз учетной ставки на уровне 9% в 2021 году.
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