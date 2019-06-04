Как проверить недобросовестного продавца товаров: какие штрафы предлагают

В 2019 году за нарушения в сфере наличных операций начислено 194,2 млн грн штрафных санкций
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Как субъекты хозяйствования минимизируют уплату налогов:
В 2019 году подразделениями аудита проведено 5,1 тыс. фактических проверок относительно применения регистраторов расчетных операций, по результатам которых применены штрафные санкции на общую сумму 194,2 млн грн.
За этот период установлено 1,1 тыс. случаев неприменения регистраторов расчетных операций, за что доначислено 4,2 млн грн. штрафных санкций, а также более 1 тыс. случаев продажи неучтенного товара, применены 194,2 млн грн штрафов.
Как проверить недобросовестного продавца товаров:
В таком случае или в случае установления несоответствия реквизитов полученного чека реквизитам чека, отраженного в Электронном кабинете, покупателям (потребителям) необходимо направить в фискальную службу письменное обращение с приложением копий полученных фискальных чеков для проведения соответствующих контрольно-проверочных мероприятий.
Санкции за нарушение законодательства о применении регистраторов расчетных операций:
Какие штрафные санкции предлагаются:
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