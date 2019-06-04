Как проверить недобросовестного продавца товаров: какие штрафы предлагают

В 2019 году за нарушения в сфере наличных операций начислено 194,2 млн грн штрафных санкций

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Как субъекты хозяйствования минимизируют уплату налогов:

продажа неучтенного товара и неприменение кассовых аппаратов. В результате таких махинаций бюджет испытывает значительные недопоступления.

В 2019 году подразделениями аудита проведено 5,1 тыс. фактических проверок относительно применения регистраторов расчетных операций, по результатам которых применены штрафные санкции на общую сумму 194,2 млн грн.

За этот период установлено 1,1 тыс. случаев неприменения регистраторов расчетных операций, за что доначислено 4,2 млн грн. штрафных санкций, а также более 1 тыс. случаев продажи неучтенного товара, применены 194,2 млн грн штрафов.

Как проверить недобросовестного продавца товаров:

ГФС введен электронный сервис «Поиск фискального чека» в открытой части Электронного кабинета.

покупатели товаров (потребители услуг) могут проверить достоверность полученного фискального чека и установить факт его наличия (отсутствия) в базе данных ГФС .

если чек не найден, то это означает, что субъект хозяйствования, которому принадлежит РРО , не передавший электронную копию фискального чека в ГФС , что свидетельствует о несоблюдении им требований законодательства.

В таком случае или в случае установления несоответствия реквизитов полученного чека реквизитам чека, отраженного в Электронном кабинете, покупателям (потребителям) необходимо направить в фискальную службу письменное обращение с приложением копий полученных фискальных чеков для проведения соответствующих контрольно-проверочных мероприятий.

Санкции за нарушение законодательства о применении регистраторов расчетных операций:

к субъектам хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции за товары (услуги) без применения РРО , применяется штрафная (финансовая) санкция в сумме всего 1 грн (при выявлении нарушения – впервые в ходе проверки в течение календарного года) и 100 процентов стоимости, проданных с нарушениями товаров (услуг), за каждое последующее совершенное нарушение.

Какие штрафные санкции предлагаются:

200 процентов стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг), но не менее пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан – за нарушение, совершенное впервые;