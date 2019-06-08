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Запрет использовать китайское 5G-оборудование обойдется Европе в $62 млрд

Запрет использовать китайское 5G-оборудование обойдется Европе в $62 млрд

Запрет на использование китайского телекоммуникационного оборудования для строительства связи «пятого поколения» может дорого обойтись европейским операторам.

Об этом сообщил Reuters.

Стоимость строительства новых сетей будет на 55 млрд евро ($62 млрд) выше, а задержки по времени достигнут 18 месяцев. Оценку озвучила организация GSMA, объединяющая 750 операторов связи по всему миру.

Эта оценка включает в себя прогноз дополнительных затрат для запуска 5G-сетей в Европе без оборудования китайских Huawei и ZTE. Этим двум поставщикам на европейском рынке принадлежит доля в 40%.

Конкуренты не смогут справиться с европейским объемом заказов, обеспечив переход от 3G/4G-инфраструктуры к «пятому поколению», отмечает AFP. Шведский Ericsson, финская Nokia и южнокорейская Samsung уже связаны подписанными контрактами в Северной Америке и Азии.

По материалам УБР
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