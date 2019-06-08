Запрет использовать китайское 5G-оборудование обойдется Европе в $62 млрд

Запрет на использование китайского телекоммуникационного оборудования для строительства связи «пятого поколения» может дорого обойтись европейским операторам.
Об этом сообщил Reuters.
Стоимость строительства новых сетей будет на 55 млрд евро ($62 млрд) выше, а задержки по времени достигнут 18 месяцев. Оценку озвучила организация GSMA, объединяющая 750 операторов связи по всему миру.
Эта оценка включает в себя прогноз дополнительных затрат для запуска 5G-сетей в Европе без оборудования китайских Huawei и ZTE. Этим двум поставщикам на европейском рынке принадлежит доля в 40%.
Конкуренты не смогут справиться с европейским объемом заказов, обеспечив переход от 3G/4G-инфраструктуры к «пятому поколению», отмечает AFP. Шведский Ericsson, финская Nokia и южнокорейская Samsung уже связаны подписанными контрактами в Северной Америке и Азии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рост экономики надо конвертировать в повышение пенсий, - ГройсманВчера, 11:13 - 874 6
С сегодняшнего дня начнут начислять штрафы за долги по коммуналкеВчера, 10:02 - 3892 5
На скоростных трассах уменьшат ширину левых полос08.06.2019, 14:25 - 2383 5
Условия для становления среднего класса нужно создать в следующие 5 лет - ГройсманВчера, 14:01 - 1127 4
НКРЕКП задекларировала свою расширенную позицию относительно внедрения рынка электроэнергииВчера, 10:33 - 917 3
Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире, - экспертВчера, 09:03 - 4949 1
Советник Зеленского предлагает выкупить ВВП-варранты, выпущенные во время “реструктуризации Яресько"Вчера, 12:36 - 4341
С сегодняшнего дня начнут начислять штрафы за долги по коммуналкеВчера, 10:02 - 3892 5
Три туроператора лишились лицензий: как проверить остальныхВчера, 16:01 - 3745
Украинцам раскрыли секрет, когда лучше покупать валютуВчера, 19:21 - 2394
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1166
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1037
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6029 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1621
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5251 9