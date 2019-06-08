В Литве многодетным семьям выдадут "скидочные карты" на продукты

В конце лета жителям Литвы начнут выдавать “семейные карты”, с помощью которых можно получить скидки на товары и услуги.

Карты получат семьи, воспитывающие троих и более детей (младше 18 лет) и семьи с детьми-инвалидами. Согласно подсчетам, карты получат примерно 63 тыс. литовских семей.

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Какие скидки будут предоставлены владельцам карт – пока не ясно. Но известно, что речь идет о скидках на транспорт, продукты, культурные мероприятия.

Карты будут выдавать бесплатно, они будут действовать на территории всей Литвы.

Часть карт будет рассылаться через литовскую почту, еще часть – раздаваться во время специальных семейных мероприятий.