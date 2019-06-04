По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (16,305 млн и 22,987 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (30 и 20). Максимальный курс продажи доллара 26,57 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,44-26,45 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 50 активных заявок по доллару на сумму более 39,292 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,4100 – 40 000
26,4400 – 29 000
26,4400 – 7 000
26,4400 – 10 000
26,4500 – 15 000
26,4500 – 20 000
26,4500 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4798 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,4105 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина проигрывает в рейтинге финансовой грамотности (инфографика)Позавчера, 18:18 - 718 8
Рост экономики надо конвертировать в повышение пенсий, - Гройсман2 ч. назад - 223 3
С сегодняшнего дня начнут начислять штрафы за долги по коммуналке3 ч. назад - 1677 3
На скоростных трассах уменьшат ширину левых полосПозавчера, 14:25 - 1800 3
В Киеве в метро будут устанавливать лифтыВчера, 13:15 - 801 3
До какой отметки может упасть курс гривны — прогнозВчера, 20:05 - 27763 1
Появился прототип вечной шины, которую невозможно проколотьВчера, 22:21 - 10231 1
Рейтинг вузов, которые советуют IT-специалисты (инфографика)Вчера, 15:00 - 8312 1
7 кроссоверов, переживших усовершенствованияВчера, 17:00 - 6759
Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире, - эксперт4 ч. назад - 2678 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1092
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 997
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5838 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1596
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5124 9