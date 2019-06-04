NASA разрешит космическим туристам летать на МКС: путешествие будет стоить $50 миллионов

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) разрешит 30-дневные полеты космических туристов на Международную космическую станцию. Первый турист отправится на МКС в 2020 году и заплатит за путешествие около 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает The Washington Post.

По плану NASA, ежегодно два космических туриста смогут отправиться на МКС и оставаться на станции в течение 30 дней. Первый турист должен отправиться на МКС в следующем году.

По словам Джеффа ДеВито, главного финансового офицера NASA, приблизительная стоимость путешествия составит около 50 миллинов долларов, но определять стоимость отправки туристов на МКС будут Boeing Co и SpaceX – компании, NASA наняла для организации таких путешествий.

Также эти компании должны убедиться, что частные астронавты «отвечают медицинским стандартам NASA и тренировочным и сертификационным процедурам».

Пребывание на станции обойдется туристу в 35 тысяч долларов в сутки – в такую ​​сумму NASA оценивает расходы на питание, хранение вещей и коммуникацию одного туриста на станции.

Заявление NASA о разрешении на путешествия космических туристов свидетельствует о больших изменениях: длительное время агентство запрещало путешествия туристов на МКС. Ранее несколько путешествий туристов на МКС организовала Россия.