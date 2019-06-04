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В киберполиции рассказали, как защититься от кражи средств с карты

В киберполиции рассказали, как защититься от кражи средств с карты

Для защиты своих средств на банковских счетах необходимо использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга и не использовать непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн.

Об этом информирует пресс-служба Департамента киберполиции Украины.

“В начале сезона отпусков в киберполицию все чаще стали обращаться граждане с сообщениями о незаконных снятиях средств с их банковских счетов. В большинстве случаев такие действия злоумышленники совершали путем перевыпуска абонентского номера, подвязанного к банковской карте пользователя”, – говорится в сообщении.

Самая распространенная из мошеннических схем:

  • Абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями и т.д.) и склоняют абонента, чтобы тот перезвонил. Далее – заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона, с которых ранее звонили. Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на мобильный счет жертвы (от нескольких гривен), чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.
  • После получения контроля над картой злоумышленники используют ее для замены пароля интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего.

Как минимизировать риски угона средств с вашего банковского счета:

  • Использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам.
  • Использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга.
  • В большинстве украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой. Эта услуга значительно снижает риски перевыпуска вашей карты.
  • Не передавайте карту третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и тому подобное.
  • Не используйте непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн.
  • Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https://).

Если вы стали жертвой подобных преступлений, необходимо:

  • сразу сообщить о незаконном списании средств работникам банка и полиции.
  • обратиться в киберполицию можно лично во время посещения подразделений киберполиции или используя форму обратной связи на официальном сайте.
По материалам Finance.UA
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