В киберполиции рассказали, как защититься от кражи средств с карты

Для защиты своих средств на банковских счетах необходимо использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга и не использовать непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн.

Об этом информирует пресс-служба Департамента киберполиции Украины.

“В начале сезона отпусков в киберполицию все чаще стали обращаться граждане с сообщениями о незаконных снятиях средств с их банковских счетов. В большинстве случаев такие действия злоумышленники совершали путем перевыпуска абонентского номера, подвязанного к банковской карте пользователя”, – говорится в сообщении.

Самая распространенная из мошеннических схем:

Абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями и т.д.) и склоняют абонента, чтобы тот перезвонил. Далее – заказывают у оператора услугу восстановления SIM -карты, используя для идентификации абонента номера телефона, с которых ранее звонили. Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на мобильный счет жертвы (от нескольких гривен), чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.

После получения контроля над картой злоумышленники используют ее для замены пароля интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего.

Как минимизировать риски угона средств с вашего банковского счета:

Использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам.

Использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга.

В большинстве украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM -картой. Эта услуга значительно снижает риски перевыпуска вашей карты.

-картой. Эта услуга значительно снижает риски перевыпуска вашей карты. Не передавайте карту третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и тому подобное.

Не используйте непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн.

Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https://).

Если вы стали жертвой подобных преступлений, необходимо:

сразу сообщить о незаконном списании средств работникам банка и полиции.