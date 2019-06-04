Курс криптовалют: Рынок падает на плохих новостях

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 10 июня, снижаются в цене на фоне целого ряда негативных новостей по рынку.

Так, в индийский парламент направлен проект закона о запрете криптовалюты и регулировании официальной цифровой валюты. Он предусматривает 10-летнее тюремное заключение в качестве наказания для частного лица или предприятия, уличенного в покупке, продаже, владении или добыче криптовалюты. В то же время биржа Bittrex блокирует пользователям США торговлю 32 цифровыми активами.

По данным FOREX CLUB, курс Bitcoin на этом фоне, по состоянию на 7:30 утра, снизился за сутки на 4,93% – до $7565, при капитализации $136,3 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 4,33% – до $234,3, с капитализацией $24,9 млрд. XRP за сутки упал на 5,38% – до $0,387, при капитализации $16,5 млрд. Litecoin подешевел на 1,1% – до $116,5, с капитализацией $7,2 млрд.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла $244,9 млрд.

По прогнозам аналитиков, рынок в ближайшее время продолжит находиться под давлением негативных новостей. Курс Bitcoin может опуститься до $7500, Ethereum – $230, XRP – $0,37, Litecoin – $115.