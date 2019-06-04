Межбанк: ситуация складывалась в пользу гривны

В пятницу ситуация на валютном рынке по прежнему складывалась в пользу гривны, что опять привело к снижению котировок доллара. За счет превышения предложения валюты на фоне низкой активности покупателей доллар подешевел при продаже еще на 11 копеек – с 26,61/26,64 гривен до 26,50/26,53.
Основной причиной проседания котировок стала активная продажа валюты экспортерами. Они перестали придерживать свою выручку и на опасениях дальнейшего падения курса доллара продают сейчас все 100% поступлений. Спрос же в пятницу был низким – импортеры не хотят “зависать” с валютными расчетами и поставкой товара на выходные и предпочитают размещать на этот период гривну в короткие депозиты до понедельника. Это обеспечило устойчивый перевес предложения над спросом и придавило котировки.
Ход торгов:
С уровня вчерашнего закрытия 26,68/26,70 гривен — доллар с самого старта сессии пятницы котировался в пределах 26,61/26,64 гривен, что сразу задало рынку настрой на дальнейшее падение курса. К 11 часам доллар упал до 26,62/26,64 гривен, а к 12:00 просел до 26,53/26,56 уже до самого конца активной фазы сессии. На этом уровне курс уже замер почти до 15:00 и затем постепенно просел до 26,50/26,53 к моменту завершения торгов.
По наблюдениям участников рынка “замирание” котировок доллара в середине дня было связано с активной работой НБУ по скупке излишка доллара на межбанке в “анонимном” режиме через Matching.
Спекулянты были вынуждены работать только в формате «в две стороны» без особых попыток разогреть рынок – спрос был слишком вялым.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,52 / 26,55
евро – 29,88 / 29,90
российский рубль – 0,4076 / 0,4084
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1345 / 1,1347
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