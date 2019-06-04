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Евровалюту считают полезной для развития экономики стран

Евровалюту считают полезной для развития экономики стран

Еврокомиссия обнародовала очередные статистические исследования Евробарометра, по которым большинство стран Евросоюза, которые находятся вне зоны хождения единой европейской валюты, считают евро полезным для развития экономики.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Еврокомиссии.

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«В целом, 56 процентов респондентов в семи странах ЕС, которые еще не приняли европейскую валюту (Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция), разделяют мнение, что евро является полезным для развития экономики. Больше всего таких респондентов в Венгрии (70%), в Румынии (62%), в Польше (54%) и Болгарии (53%)», – говорится в сообщении.

Как свидетельствуют результаты исследования, более половины опрошенных считают, что введение евро было бы позитивным шагом для развития экономики их стран, и хотели бы видеть такую ​​валюту в национальном обращения быстрее.

Подобное исследование, проведенное в декабре 2018 года, показало, что 75 процентов населения в еврозоне довольны европейской валютой как единственным платежным средством в своих странах.

По материалам УКРИНФОРМ
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