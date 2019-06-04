Евровалюту считают полезной для развития экономики стран

Еврокомиссия обнародовала очередные статистические исследования Евробарометра, по которым большинство стран Евросоюза, которые находятся вне зоны хождения единой европейской валюты, считают евро полезным для развития экономики.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Еврокомиссии.
Читайте также: Еврокомиссия представила бюджет развития ЕС на 2020 год
«В целом, 56 процентов респондентов в семи странах ЕС, которые еще не приняли европейскую валюту (Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция), разделяют мнение, что евро является полезным для развития экономики. Больше всего таких респондентов в Венгрии (70%), в Румынии (62%), в Польше (54%) и Болгарии (53%)», – говорится в сообщении.
Как свидетельствуют результаты исследования, более половины опрошенных считают, что введение евро было бы позитивным шагом для развития экономики их стран, и хотели бы видеть такую валюту в национальном обращения быстрее.
Подобное исследование, проведенное в декабре 2018 года, показало, что 75 процентов населения в еврозоне довольны европейской валютой как единственным платежным средством в своих странах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Карту поляка теперь можно получить во всех странах мираВчера, 16:18 - 1742 7
Расходы на зарплату аппарата Нафтогаза выросли в 10 раз с 2016 года - Кистион3 ч. назад - 250 6
Украинской авиакомпании запретили летать9 ч. назад - 2785 4
В правительстве рассказали, что может повлиять на цены на газ для населения6 ч. назад - 293 3
Украина использует в четыре раза больше энергии, чем в среднем по ЕС3 ч. назад - 305 2
Во сколько украинцам обойдется новый дизель и газВчера, 19:02 - 25131
Украинской авиакомпании запретили летать9 ч. назад - 2785 4
Межбанк: коррекция курса доллара продолжится8 ч. назад - 2481
Audi презентовала внедорожник A6 Allroad нового поколения (фото)Вчера, 23:01 - 1553
Кличко рассказал, на каком этапе находится строительство метро на Виноградарь (видео)Вчера, 20:41 - 1407 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 897
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 859
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5234 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1532
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4821 9