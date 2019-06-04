Коболев показал динамику импортных цен на газ (инфографика)

Украина покупает газ дешевле, чем Стокгольмский арбитраж обязал Россию продавать топливо Украине.
Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев на странице в Facebook.
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Согласно опубликованным данным, в первом квартале Украина покупала газ по 259 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале – по 212 долларов. В частности, в июле цена составит 178 долларов.
“Арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в первом квартале по 300 долларов, а во втором – gj 221 доллар. Но делать это они почему-то отказываются”, – отметил он.
Также глава Нафтогаза отметил, что Украина готова к газовым переговорам с Россией, но только в трехстороннем формате с участием Европейского Cоюза. При этом новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей.
Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт с Газпромом, признав некоторые его условия дискриминационными.
“При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга Газпрома Нафтогазe, отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины – потери и возвращение в полную зависимость от Кремля”, – написал он.
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