Tesla готовит масштабное обновление для Model S и Model X.
Как информирует профильный сайт Teslarati.com, вероятно, для этих обновлений Tesla перенастраивает части своей фабрики в Фримонте.
Следующее поколение Tesla Model S получит дополнительный, третий электромотор, что позволит увеличить пробег популярного электрокара.
Совсем недавно некоторые подробности обновления Tesla Model S и Model X были переданы инсайдером в компании Tesla представителям YouTube-канала владельцев моделей бренда Like Tesla. К ним относятся восстановление двигателей, аккумуляторов и систем зарядки автомобилей.
Обновленные Model S и Model X, которые производитель электромобилей Tesla готовит к выпуску в этом году, потенциально будут иметь конструкцию с тремя двигателями: с одним небольшим двигателем спереди и двумя большими сзади.
Кроме того, будущие транспортные средства также установят новые рекорды Tesla с точки зрения максимального пробега: так, обновленная Model S, как сообщается, превысит 650 км пробега по рейтингу EPA, а Model X будет близка к отметке в 650 км.
Обновленные флагманские автомобили также могут быть оснащены более крупными и более легкими аккумуляторными батареями, что обеспечит немного повышенную производительность и большую дальность перемещения. Сообщается, что Tesla внедряет новую систему охлаждения для двигателей и батарей Model S и Model X. Эти новые системы охлаждения в настоящее время испытываются в условиях сильной жары в таких областях, как пустыня Мохаве и Долина Смерти.
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