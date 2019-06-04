ICU прогнозирует ослабление гривны до 28,5 грн/$ к концу 2019 года

При отсутствии шоков гривня к концу года постепенно ослабеет до 28,5 грн/$. Такой прогноз озвучили сегодня в финансовой группе ICU.
Как отметил в ходе презентации квартального отчета компании руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко, резкое ослабление, начавшееся в начале мая, стало результатом возросших глобальных экономических и политических рисков, внутриполитической неопределенности, а также увеличения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и компаний, перечисляющих дивиденды за границу.
«Мы ожидаем, что благодаря началу работы системы Clearstream дополнительный спрос на гривневые ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов поможет относительной стабилизации гривни, и курс национальной валюты останется ниже отметки 27 в ближайшую пару недель. Тем не менее, к середине лета курс может снизиться до 27,3−27,7 грн/$ под давлением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров энергоносителей (Нафтогаз и прочие) и плательщиков дивидендов, при низкой активности на валютном рынке экспортеров», — отметил Мартыненко.
В ICU прогнозируют, что рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,3%. Ключевыми факторами роста по-прежнему являются рост доходов населения и потребительский спрос. Инвестиционный спрос в этом году существенно снизится из-за выборов и перестановок в политическом руководстве страны, отмечают в компании.
Согласно прогнозу, инфляция замедлится до 8% к концу 2019 года. Способствовать ее замедлению будет приверженность властей к прежней монетарной и фискальной политике. Препятствовать снижению инфляции будет все еще высокий рост доходов населения, себестоимости аграрной продукции и продуктов питания, коммунальных тарифов, телекоммуникационных услуг и акцизного сбора на алкоголь и табачные изделия. Значительные инфляционные риски несут дестабилизация топливного рынка из-за ограниченных российских поставок и колебания валютного курса.
Как отметил финансовый аналитики ICU Михаил Демкив, базовым сценарием является осторожное снижение учетной ставки НБУ до 16% на конец этого года.
«Учитывая довольно сильную зависимость между ней и стоимостью гривневого ресурса для предприятий, не стоит ожидать его снижения более чем на полтора процентных пункта. В результате довольно высокая стоимость кредитов продолжит негативно влиять на экономический рост», — подчеркнул он.
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