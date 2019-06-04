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Scandinavian Airlines не будет продавать товары Duty Free на борту

Scandinavian Airlines не будет продавать товары Duty Free на борту

Авиакомпания Scandinavian Airlines объявила о решении прекратить продажу товаров Duty Free на борту своих самолетов с осени 2019 года.

Причиной для этого послужило желание снизить вес самолетов и уменьшить расход топлива и выбросы парниковых газов.

В Scandinavian Airline рассчитывают, что комплекс принятых мер позволит сократить выхлопы как минимум на 25% к 2030 году.

Справка Finance.ua

  • Авиакомпания KLM также с июля 2019 года по январь 2020 года отказалсь от продажи товаров Duty Free.
По материалам Finance.UA
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