Scandinavian Airlines не будет продавать товары Duty Free на борту

Авиакомпания Scandinavian Airlines объявила о решении прекратить продажу товаров Duty Free на борту своих самолетов с осени 2019 года.

Причиной для этого послужило желание снизить вес самолетов и уменьшить расход топлива и выбросы парниковых газов.

В Scandinavian Airline рассчитывают, что комплекс принятых мер позволит сократить выхлопы как минимум на 25% к 2030 году.

Справка Finance.ua

Scandinavian Airline попала в ТОП -10 лучших авиакомпаний мира.