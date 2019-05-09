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Названы лучшие авиакомпании и аэропорты мира

Названы лучшие авиакомпании и аэропорты мира

Компания AirHelp обнародовала рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний мира. Перечень основан на 40 тысяч отзывах клиентов из 40 стран мира.

Об этом отмечается на сайте компании.

При оценке учитывались соблюдение графиков вылетов, качество обслуживания, наличие ресторанов и магазинов.

Специалисты оценивали 134 аэропорта:

  • Первое место занял аэропорт Хамад в Катаре.
  • следом за ним расположились аэропорт Токио в Японии,
  • и аэропорт Афин в Греции.

В ТОП-10 также были включены аэропорт Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша), аэропорт Чанги (Сингапур), международный аэропорт Раджив Ганди (Индия), аэропорт Тенерифе Норте (Испания) и аэропорт Виракопус (Бразилия).

Что касается авиакомпаний, то лидером признали:

  • Qatar Airways,
  • American Airlines,
  • Aeromexico.

В ТОП-10 также были включены SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates.

По материалам Корреспондент.net
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