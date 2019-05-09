Названы лучшие авиакомпании и аэропорты мира

Компания AirHelp обнародовала рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний мира. Перечень основан на 40 тысяч отзывах клиентов из 40 стран мира.

Об этом отмечается на сайте компании.

При оценке учитывались соблюдение графиков вылетов, качество обслуживания, наличие ресторанов и магазинов.

Специалисты оценивали 134 аэропорта:

Первое место занял аэропорт Хамад в Катаре.

следом за ним расположились аэропорт Токио в Японии,

и аэропорт Афин в Греции.

В ТОП-10 также были включены аэропорт Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша), аэропорт Чанги (Сингапур), международный аэропорт Раджив Ганди (Индия), аэропорт Тенерифе Норте (Испания) и аэропорт Виракопус (Бразилия).

Что касается авиакомпаний, то лидером признали:

Qatar Airways,

American Airlines,

Aeromexico.

В ТОП-10 также были включены SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates.