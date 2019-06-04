На украинских дорогах будут фрезеровать шумовые полосы (инфографика)

1 сентября 2019 вступают в силу изменения в государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию дорог общего пользования. В частности, в них содержится рекомендательная норма по использованию шумовых полос на крупнейших украинских трассах – дорогах высшей категории (I-II категории).

Об этом сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

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“Такие полосы могут устраиваться на дорожных обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель и другие пассажиры чувствуют сильное шумовое и вибрационное действие, заставляющее интуитивно сбрасывать скорость и повышать внимание на дороге”, – говорится в сообщении.

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