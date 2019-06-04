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На украинских дорогах будут фрезеровать шумовые полосы (инфографика)

На украинских дорогах будут фрезеровать шумовые полосы (инфографика)

1 сентября 2019 вступают в силу изменения в государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию дорог общего пользования. В частности, в них содержится рекомендательная норма по использованию шумовых полос на крупнейших украинских трассах – дорогах высшей категории (I-II категории).

Об этом сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

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“Такие полосы могут устраиваться на дорожных обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель и другие пассажиры чувствуют сильное шумовое и вибрационное действие, заставляющее интуитивно сбрасывать скорость и повышать внимание на дороге”, – говорится в сообщении.

Почему это важно:

  • Усталость водителя или недосып может иметь катастрофические последствия.
  • Устройство шумовых полос на трассах может существенно повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество возможных ДТП.
  • По подсчетам экспертов, устройство шумовых полос может способствовать уменьшению количества ДТП в 4-6 раз.

По материалам Finance.UA
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