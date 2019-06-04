На украинских дорогах будут фрезеровать шумовые полосы (инфографика)

1 сентября 2019 вступают в силу изменения в государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию дорог общего пользования. В частности, в них содержится рекомендательная норма по использованию шумовых полос на крупнейших украинских трассах – дорогах высшей категории (I-II категории).
Об этом сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.
Читайте также: В Украине разрешат проектировать многоуровневые паркинги – Минрегион
“Такие полосы могут устраиваться на дорожных обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель и другие пассажиры чувствуют сильное шумовое и вибрационное действие, заставляющее интуитивно сбрасывать скорость и повышать внимание на дороге”, – говорится в сообщении.
Почему это важно:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Карту поляка теперь можно получить во всех странах мираВчера, 16:18 - 1790 8
Расходы на зарплату аппарата Нафтогаза выросли в 10 раз с 2016 года - Кистион5 ч. назад - 295 5
Украинской авиакомпании запретили летать11 ч. назад - 2921 4
В правительстве рассказали, что может повлиять на цены на газ для населения7 ч. назад - 338 3
Украина использует в четыре раза больше энергии, чем в среднем по ЕС4 ч. назад - 381 2
Украинской авиакомпании запретили летать11 ч. назад - 2921 4
Межбанк: коррекция курса доллара продолжится10 ч. назад - 2571
Audi презентовала внедорожник A6 Allroad нового поколения (фото)Вчера, 23:01 - 1630
В Украине могут закрыться около 80% хостелов9 ч. назад - 1387 2
"Сотни миллиардов": ПриватБанк рассказал о долгах компаний Коломойского10 ч. назад - 1312
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 901
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 861
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5244 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1532
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4828 9