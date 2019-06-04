Украина заработала в мае 57 млн долл. на экспорте курятины

Экспорт мяса птицы в мае принес Украине 56,7 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

В целом, с начала года Украина экспортировала 255,9 тыс. тонн курятины общей стоимостью 176,8 млн долл.

При этом, в январе-мае в Украину завезли только 50 тыс. тонн импортной курятины общей стоимостью 20 млн долл. То есть, экспорт продукта Украины превышает импорт в 5 раз (в весовом выражении).

ТОП-потребителями украинского продукта является Саудовская Аравия, Нидерланды и Словакия.

За 5 месяцев Украина поставила Саудовской Аравии курятины на 66,3 млн долл. В то же время, Нидерланды купили украинского мяса птицы на 43,3 млн долл., словаки – на 27,3 млн долл.

Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.