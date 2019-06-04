Глеб Сегида: Основные нововведения, что повлияют на банковский рынок

Реформы на банковском рынке, кажется, уже ничто не может остановить. Весенние месяцы принесли еще ряд нововведений, которые скажутся и на условиях работы банков и их взаимоотношений с клиентами. Основные, по моему мнению, я выделил ниже.
Подписание президентом Кодекса о банкротстве
В апреле, накануне второго тура, президент Порошенко подписал Кодекс Украины по процедурам банкротства. Закон вступит в действие с октября 2019 года, а положения относительно валютных кредитов населения – с октября 2020 года.
Новый Кодекс совершенствует процедуру банкротства юридических лиц (сокращаются сроки рассмотрения дел путем уменьшения количества обжалований, продажа активов должников исключительно через онлайн-платформы, а также согласование залоговым кредитором цены и условий продажи залогового имущества) и вводит новую для Украины процедуру – банкротство физических лиц.
Так как исполнительное производство в Украине еще далеко от идеала, и многим заемщикам все еще выгоднее не платить по кредиту чем идти на переговоры с банком, а также достаточно большие затраты для запуска процедуры банкротства – я не ожидаю большого числа таких дел.
Только со временем, после того, как финансовая грамотность населения подрастет, и банкротство начнет восприниматься не как «конец света», а «восстановление платежеспособности», исполнительная служба будет жестче работать с должниками – число дел о банкротстве физлиц начнет быстро расти.
Что же касается ипотечных заемщиков с кредитами в валюте, по которым с 2014 года действовал мораторий на принудительное взыскание – им следует готовиться к отмене моратория с осени 2020 года. Внимательно читать закон, начинать консультации с юристами и банком.
Банки будут знать о потенциальных заемщиках больше
В Нацбанке сообщили, что с 1 июля банки при принятии решения о выдаче кредита заемщику обязательно должны учитывать данные с Кредитного реестра. До 1 декабря новый порядок будет работать в тестовом режиме для отработки банками систем обменом информацией с реестром.
В Кредитный реестр обязательно передают коммерческие банки и Фонд гарантирования вкладов физлиц (который управляет активами банков-банкротов) информацию о задолженности по кредитам на сумму более 100 минимальных зарплат (417,3 тысячи гривен).
По данным НБУ, на начало 2019 года в реестре были собраны данные о 80,4 тысячах заемщиков – две трети от этого числа – юридические лица.
Таким образом, недобросовестные заемщики не смогут набирать кредиты в разных банках. Соответственно, риски банка выдать кредит и не вернуть его – снижаются. В перспективе это должно привести к снижению числа проблемных кредитов и повлиять на снижение ставок по кредитам.
Также, в апреле Кабинет Министров предоставил банкам возможность получать информацию о потенциальных заемщиках из Государственного реестра актов гражданского состояния. Это еще один инструмент получения большего объема информации о потенциальном клиенте и снижение рисков невозврата выданных средств.
Бонусом от Кабмина банки также получили норму о необходимости получения согласия всех обременителей при осуществлении регистрационных действий в отношении технологического транспорта, сельскохозяйственной техники и других самоходных механизмов. Таким образом, заемщики не смогут отчуждать такое имущество, выступающее обеспечением по кредитам, без согласия банков-кредиторов.
Имплементация Закона о валюте
Постановлением от 1 апреля НБУ отменил ограничения, которые противоречат новому валютному регулированию относительно перечня разрешенных операций по счетам клиентов.
Кроме того, Национальный банк упростил структуру регулирования — объединил в едином документе нормы о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков, открытия и закрытия корреспондентских счетов банков — резидентов и нерезидентов.
Без соответствующих подзаконных актов, Закон о валюте не сможет полноценно заработать.
В этом же Постановлении Нацбанк указал норму о сокращении перечня документов, которые подаются для открытия счета, в т. ч. предусмотрел возможность включения текста заявления об открытии счета в текст договора и отменил требование обязательного предоставления карточки с образцами подписей. Предусмотрена идентификация клиентов с помощью системы BankID.
Глеб Сегида, управляющий партнер Pravovest Law Firm
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