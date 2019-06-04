По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,256 млн и 28,197 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 28). Максимальный курс продажи доллара 26,76 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,55-26,56 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 96 активных заявок по доллару на сумму более 51,247 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,7600 – 100 00026,6000 – 5 55526,5600 – 1 00026,5500 – 10 00026,5500 – 2 22226,5500 – 20026,5000 – 2 50026,5000 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,4600 – 10 000

26,5200 – 8 000

26,5200 – 15 000

26,5200 – 30 000

26,5200 – 20 000

26,5200 – 7 000

26,5200 – 30 000

26,5200 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,5607 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5088 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.