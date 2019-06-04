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Курящие украинские заробитчане увеличили поступления в польский бюджет

Курящие украинские заробитчане увеличили поступления в польский бюджет

Бюджет Польши пополняется от роста поступлений акциза на табак благодаря мигрантам из Украины, которые часто покупают польские сигареты.

«В 2018 году польский бюджет благодаря акцизному налогу на табачные изделия увеличился на 19,8 млрд злотых (4,6 млрд евро). Это более чем на 1 млрд злотых больше, чем в 2017 году, информирует Dziennik Gazeta Prawna», – говорится в сообщении.

«Табачный бум» эксперты объясняют ростом клиентской базы курящих. При этом уточняется, что это не граждане Польши. Количество курящих поляков сохраняется с 2015 году на постоянном уровне – 25% населения, то есть 8 млн человек.

Количество курящих увеличивается за счет притока иностранцев, в частности украинцев. Данные Национального банка Польши говорят, что их рынок труда проходит примерно 1,2 млн граждан Украины. Приобретенные украинцами дома сигареты быстро заканчиваются, поэтому потом они вынуждены покупать их в польских магазинах.

По материалам УНН
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