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На энергоэффективность предложили ежегодно выделять 2 млрд грн

На энергоэффективность предложили ежегодно выделять 2 млрд грн

В правительстве предложили ежегодно выделять 2 млрд грн на энергоэффективность.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко во время Часа вопросов к правительству.

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“Мы продолжаем настаивать, что реформа энергоэффективности – наиболее эффективное вложение государства и инвестиций, а также сохранение расходов, поэтому мы подали на бюджетную резолюцию такое же предложение по финансированию 2 млрд грн ежегодно на енергоефективинсть”, – отметил Зубко.

По материалам УНН
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