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Украина получит €500 млн от ЕС только в случае запуска рынка электроэнергии — Полтораков

Украина получит €500 млн от ЕС только в случае запуска рынка электроэнергии — Полтораков

Украина не может рассчитывать на макрофинансовую помощь от Европейского Союза (ЕС) без выполнения взятых на себя обязательств.

Об этом заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Полтораков, комментируя встречу Президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает “Обозреватель”.

“Президент завил, что Украина готова выполнить условия для принятия Европейским Союзом решения о предоставлении стране средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. Эти условия общеизвестны, поскольку зафиксированы в соответствующем меморандуме — запуск нового рынка электроэнергии, принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и так далее”, — напомнил политолог.

По материалам Дело
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