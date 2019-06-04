0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 881 0

Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире (эксперт)

Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире (эксперт)

Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире. Она окрепла в то время, когда украинская экономика замедлила темпы роста, сократилось промышленное производство и уменьшились поступления иностранной валюты.

Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

“Нацбанк искусственно создал дефицит гривны из-за продажи депозитных сертификатов. Кроме того, Минфин выпускал краткосрочные облигаций внутреннего государственного займа под 20% доходности. Иностранцы вложили в ценные государственные бумаги около 40 миллиардов гривен. Правда уже перестали покупать облигации. В июне-июле будут активно менять гривны на доллары и выводить валюту за границу”, – объясняет финансист.

По его словам, до июня курс валют колебался в диапазоне 26-27 грн/долл. Летом составит – 27-28 грн/долл.

“Осенью из-за больших выплат внешних долгов и отсутствие поддержки со стороны кредиторов, таких как МВФ, резервы Нацбанка начнут таять. В сентябре надо погасить $1,5 миллиарда внешнего долга. Поэтому возможности регулятора поддерживать гривну будут ограничены”, – говорит Алексей Кущ.

Добавляет, что на курс валют также влиять политическая ситуация, состояние экономики, цены на руду, металл, зерно на внешних рынках.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.