Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире (эксперт)

Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире. Она окрепла в то время, когда украинская экономика замедлила темпы роста, сократилось промышленное производство и уменьшились поступления иностранной валюты.

Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

“Нацбанк искусственно создал дефицит гривны из-за продажи депозитных сертификатов. Кроме того, Минфин выпускал краткосрочные облигаций внутреннего государственного займа под 20% доходности. Иностранцы вложили в ценные государственные бумаги около 40 миллиардов гривен. Правда уже перестали покупать облигации. В июне-июле будут активно менять гривны на доллары и выводить валюту за границу”, – объясняет финансист.

По его словам, до июня курс валют колебался в диапазоне 26-27 грн/долл. Летом составит – 27-28 грн/долл.

“Осенью из-за больших выплат внешних долгов и отсутствие поддержки со стороны кредиторов, таких как МВФ, резервы Нацбанка начнут таять. В сентябре надо погасить $1,5 миллиарда внешнего долга. Поэтому возможности регулятора поддерживать гривну будут ограничены”, – говорит Алексей Кущ.

Добавляет, что на курс валют также влиять политическая ситуация, состояние экономики, цены на руду, металл, зерно на внешних рынках.