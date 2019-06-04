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Volkswagen установит 36 тыс. зарядок для электромобилей в Европе

Volkswagen установит 36 тыс. зарядок для электромобилей в Европе

Немецкий автопроизводитель Volkswagen более чем серьезно относится к грядущему переходу на электромобили, запланировав установить 36,000 зарядных точек по всей Европе к 2025 году. Интерес к первому серийному электромобилю бренда VW ID.3 замедлил темп, но все равно остается достаточно заметным.

Сегодня компания объявила, что установит в Европе 36,000 зарядных точек к 2025 году, при этом 11,000 из них будут установлены непосредственно компанией Volkswagen. Эти зарядные станции разместят вблизи фабрик бренда и у более чем 3,000 европейских дилеров компании в крупных городах. Для реализации плана компания запланировала инвестиции в размера 250 млн евро.

Услуги зарядки будут предоставляться в рамках фирменной сети зарядок Elli (Electric Life) и сервиса We Charge.

В начале мая Volkswagen собрал 10,000 предзаказов на серийный электромобиль VW ID.3 1ST в первые же 24 часа с начала процесса, что составило треть от объема всей первой партии. Спустя неделю компания добавила к этому количеству еще 5,000 предзаказов, а вот для достижения отметки в 20,000 предзаказов понадобился практически месяц.

По материалам ITC.ua
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