Volkswagen установит 36 тыс. зарядок для электромобилей в Европе

Немецкий автопроизводитель Volkswagen более чем серьезно относится к грядущему переходу на электромобили, запланировав установить 36,000 зарядных точек по всей Европе к 2025 году. Интерес к первому серийному электромобилю бренда VW ID.3 замедлил темп, но все равно остается достаточно заметным.
Сегодня компания объявила, что установит в Европе 36,000 зарядных точек к 2025 году, при этом 11,000 из них будут установлены непосредственно компанией Volkswagen. Эти зарядные станции разместят вблизи фабрик бренда и у более чем 3,000 европейских дилеров компании в крупных городах. Для реализации плана компания запланировала инвестиции в размера 250 млн евро.
Услуги зарядки будут предоставляться в рамках фирменной сети зарядок Elli (Electric Life) и сервиса We Charge.
В начале мая Volkswagen собрал 10,000 предзаказов на серийный электромобиль VW ID.3 1ST в первые же 24 часа с начала процесса, что составило треть от объема всей первой партии. Спустя неделю компания добавила к этому количеству еще 5,000 предзаказов, а вот для достижения отметки в 20,000 предзаказов понадобился практически месяц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала рекордсменом Европы по темпам роста авиаперевозокПозавчера, 20:22 - 1019 4
В Киеве в метро будут устанавливать лифтыВчера, 13:15 - 440 3
Украина проигрывает в рейтинге финансовой грамотности (инфографика)Позавчера, 18:18 - 374 2
GfK Ukraine определила портрет украинского онлайн-покупателя (инфографика)Вчера, 10:00 - 663 2
Киевлянам напомнили о новых социальных нормах на водуПозавчера, 11:17 - 3935 2
До какой отметки может упасть курс гривны — прогнозВчера, 20:05 - 5532
Чего украинцам ждать от доллара в июнеВчера, 11:04 - 5247
Рейтинг вузов, которые советуют IT-специалисты (инфографика)Вчера, 15:00 - 5085
Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летомВчера, 08:01 - 4228
7 кроссоверов, переживших усовершенствованияВчера, 17:00 - 4140
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1031
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 960
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5634 11
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1571
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5035 9